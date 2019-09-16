Брянск, , 16:28 — REGNUM Житель Брянска легализовал 122 тысячи рублей, полученные за сбыт наркотических средств. «Работодатель» переводил ему биткоины на электронный кошелек. Молодой человек три месяца обналичивал криптовалюту через банковскую карту. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Молодого человека задержал в ходе оперативных мероприятий сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков. При обыске у 20-летнего юноши изъяли 12 подготовленных к продаже свёртков с синтетическим наркотиком. Задержанный признался, что получал «зарплату» у анонимного работодателя: тот переводил ему биткоины за сбыт запрещённых веществ. Злоумышленнику удалось легализовать 122 тысяч рублей.

Уголовные дела возбудили за легализацию денежных средств, полученных преступным путём, и попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание предусматривает 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.