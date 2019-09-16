Кетовский район, Курганская область, , 16:12 — REGNUM В Курганской области по факту убийства заключённого возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство произошло 14 сентября в исправительной колонии №2, расположенной в посёлке Просвет. Скончался житель Каргапольского района, который попал в колонию за убийство своей 10-месячной дочери и приговорённый в апреле 2019 года к 17 годам лишения свободы.

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