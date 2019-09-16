Кемерово, , 15:59 — REGNUM В центре Кемерова поздно вечером накануне, 15 сентября, произошёл пожар в частном доме на улице Гагарина.

«15 сентября в 22:17 (время местное) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в Кемерово. Пожар локализован в 22:32, ликвидирован в 22:36. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 22 человека и шесть единиц техники», — сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В «Сибдепо» добавляют, что «в первой квартире сгорели мебель, вещи, а также обгорели стены, вторая квартира практически не пострадала».

Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Издание со ссылкой на источник в СУ СКР по региону сообщает, что в результате пожара погибли три человека, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Подробности произошедшего сейчас уточняются.