Кольцово, Новосибирская область, , 15:38 — REGNUM В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который расположен в р.п. Кольцово Новосибирской области, прокомментировали произошедший сегодня взрыв на объекте.

Напомним, в центре вирусологии в Кольцово сегодня днём, 16 сентября, произошёл взрыв. Пострадал один человек. Он был госпитализирован.

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«Произошел взрыв газового баллона с пожаром (ликвидирован на площади 30 м2) на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, находящемся на ремонте. Никаких работ с биологическим материалом на корпусе не проводилось. Пострадал один человек, конструкции здания не повреждены», — говорится на официальном сайте «Вектора».