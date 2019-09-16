Томск, , 15:36 — REGNUM В Томске пассажирский маршрутный автобус влетел в опору линии электропередачи, после чего опрокинулся, сообщили 16 сентября в региональном главном управлении МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в 17:13 по местному времени (13:13 мск) на Иркутском тракте. В момент аварии в салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.

В настоящее время число пострадавших устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Перми в аварию попал маршрутный автобус. Он въехал в бетонное ограждение здания. В салоне находилось более 50 пассажиров. Один человек погиб, более 30 получили травмы.

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