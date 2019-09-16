Кольцово, Новосибирская область, , 15:31 — REGNUM Возгорание, возникшее после взрыва в научном центре вирусологии в Кольцово, тушили почти 40 человек, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что после сообщение о происшествии, первыми к месту были направлены пожарные расчёты Специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России, дислоцирующиеся на территории объекта. Они прибыли на место через четыре минуты.

«В течение нескольких минут группировку сил и средств увеличили до 38 человек личного состава МЧС России и 13 единиц техники — согласно регламенту при реагировании на вызовы на режимные объекты», — уточнили в управлении.

Пожарные провели поэтажную проверку шестиэтажного здания. На четвёртом этаже был ликвидирован пожар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня днём в новосибирском наукограде Кольцово в центре вирусологии произошёл взрыв. Пострадал один человек.

Предположительно, при подготовке к покраске объекта произошел «хлопок газо-воздушной смеси».

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