Петропавловск-Камчатский, , 15:18 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовало оперативные данные об обстановке с пожарами в российских лесах, по которым проводились работы по активному тушению. По состоянию на утро 16 сентября 2019 года общая площадь таких лесных возгораний несколько сократилась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар (сс) skeeze

Всего на территории Российской Федерации действует восемь лесных пожаров, а территория, пройденная огнём, составляет 116 га. Больше всего леса горят на Камчатке (два пожара площадью 76 га). Далее следуют: Красноярский край (три возгорания площадью 24 га) и Алтайский край (один пожар площадью 10 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2019 года площадь лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, сократилась на 41 тыс га и составила 166 га.

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