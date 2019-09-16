Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону в одном из частных домов по улице Кобякова объявлен карантин по лептоспирозу. В региональном управлении ветеринарии ИА REGNUM уточнили, что заболевание выявлено у двухмесячного беспородного щенка.

Владелец собаки обратился в одну из ветеринарных клиник. Назначенное лечение положительных результатов не принесло, после чего был взят анализ на лептоспироз.

Стоит отметить, что лептоспироз опасен как для животных, так и для человека.

В организм бактерии проникают через незначительные повреждения кожи, а также слизистые оболочки полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового трактов.