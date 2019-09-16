Москва, , 15:12 — REGNUM Инцидент с убийством сотрудника Росгвардии на Сахалине может быть не стоило комментировать — на первый взгляд это выглядит как обычная «бытовуха» — сотрудник был не при исполнении обязанностей, видимо, без формы и оружия, но, с другой стороны, возникают вопросы к российской системе уголовного наказания преступников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакуленко.

«Преступление совершил ранее судимый, носящий с собой нож, возможно, в нетрезвом состоянии. Не стоит трактовать этот случай в политическом разрезе и сопоставлять с историей «приморских партизан».

Но может задуматься, стоит ли выпускать рецидивистов на свободу. Вряд ли они пробыв всю сознательную жизнь в тюрьме встанут на путь исправления. А погибают не в чём невиноватые граждане.

Безусловно жаль молодого сотрудника Росгвардии, так нелепо погибшего. Нужно порекомендовать его руководству заниматься не только политической, но и профессиональной подготовкой сотрудников.

Погибший оказался сознательным сотрудником, счел нужным вмешаться в ситуацию даже невзирая на то, что находился не при исполнении.

Но он должен был предполагать любое развитие ситуации, в том числе и вооруженное нападение, и уметь справиться с вооруженным ножом непрофессионалом даже без оружия (ну, или при помощи подручных предметов)», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине преступник, приговоренный в 90-е годы к высшей мере наказания, которую ему потом заменили длительным заключением, убил молодого сотрудника Росгвардии за замечание по поводу курения.

Читайте также: На Сахалине рецидивист, избежавший смертной казни в 90-е, убил росгвардейца