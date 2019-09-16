Луганск, 16 сентября 2019, 15:09 — REGNUM В районе населённого пункта Счастье на украинской мине подорвался боевик 46-й бригады ВСУ, заявил 16 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что пострадавший боевик с минно-взрывной травмой был доставлен в госпиталь Северодонецка. Он находится в тяжёлом состоянии.
Командование ВСУ решило скрыть истинные причины ранения украинского силовика, представив его пострадавшим в ходе обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР, отметил Филипоненко.
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