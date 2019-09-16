Воронеж, , 15:02 — REGNUM Около 500 граммов героина изъяли сотрудники полиции в Воронеже, также задержан наркодилер-закладчик, гражданин одного из государств Туркестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 16 сентября.

39-летнего подозреваемого сотрудники полиции задержали при оборудовании очередного тайника — в нем нашли 2,5 грамма героина. При обыске в съемной квартире в Центральном районе города правоохранители обнаружили электронные весы, банковские карты и упаковочные материалы. Из тайника в районе Северного моста сотрудники полиции изъяли около 200 свертков с героином, общая масса изъятого запрещенного вещества составила 500 граммов. Также полицейские установили три тайника для «покупателей» — в каждом из них было по одному свертку с наркотиками.

Задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что адреса оптовых закладок ему сообщали через интернет, затем он уже сам расфасовывал наркотики по тайникам. Наркодилер арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее воронежский суд вынес решение по уголовному делу в отношении двоих студентов-наркосбытчиков, каждый из них получил 5,5 года лишения свободы.