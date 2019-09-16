Оклахома-сити, США, , 16:54 — REGNUM По меньшей мере шесть тюрем в штате Оклахома (США) были закрыты после массовых драк заключенных 14 и 15 сентября, в результате которых один заключенный погиб и более десятка получили ранения. Об этом 16 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу Департамента исправительных учреждений Оклахомы.

Массовые драки заключенных произошли в Северо-Восточном исправительном центре Оклахомы в городе Винита, а также в тюрьмах в городах Хомини, Сэйре, Форте, Лоутоне и Стрингтауне.

По данным Департамента, один заключенный умер в исправительном центре в Хомини, расположенном примерно в 145 километрах к северо-востоку от Оклахома-Сити; более десятка заключенных были доставлены в больницы с травмами, не опасными для жизни.

Отмечается, что заключенные, участвовавшие в драках, были переведены в другие учреждения для обеспечения их безопасности.