Североуральск, Свердловская область, , 14:48 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в покушении на жизнь двухмесячного младенца (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, преступление произошло 6 июня 2019 года в Североуральске. В тот день обвиняемый, будучи пьяным и находясь в квартире дома по улице Ленина у своей знакомой, разбил окно и выбросил в проём её ребёнка, родившегося в марте 2019 года. Сама женщина отсутствовала, так как вышла из дома в магазин.

Отметим, что ребёнка спас случайный прохожий, который услышав звон бьющегося стекла, успел подбежать к дому и поймать младенца. После этого ребёнка госпитализировали, оказав необходимую медицинскую помощь.

Добавим, что впоследствии спасший жизнь младенцу мужчина был отмечен благодарственным письмом.