Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 14:27 — REGNUM Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области Казахстана, сообщает 16 сентября издание Informburo со ссылкой на региональный департамент полиции.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 16 сентября в 3 часа 45 минут (01:45 мск) на 934-ом км автодороги Самара — Чимкент. Водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Opel Vectra.

В результате столкновения в автомобиле Mazda произошло возгорание, которое привело к взрыву газового баллона. В аварии выжил только водитель Opel Vectra, который госпитализирован центральную районную больницу Айтекебийского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.

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