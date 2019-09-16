Ульяновск, , 14:23 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 87-летнего мужчины. В преступлении подозревают его сына, который ранее был судим за угрозы убийством, сообщает следственное управление СКР по региону. Кроме того, вынесен приговор жительнице Ульяновска за убийство своей материи.

Следствие полагает, что убийство произошло вечером 12 сентября 2019 года в одном из домов в рабочем посёлке Старая Кулатка. По данным правоохранительных органов, 62-летний обвиняемый в ходе конфликта со своим 87-летним отцом задушил его шнуром от электроприбора.

«В ходе допроса он пояснил, что с отцом у него в течение длительного времени сложились неприязненные отношения из-за раздела имущества», — говорится в сообщении.

Злоумышленник находится под стражей. В следственном управлении отмечают, что обвиняемый ранее был судим за угрозы убийством своему отцу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ещё одно дело по факту убийства одного из родителей возбуждено в сентябре 2019 года в Барышском районе. Следствие полагает, что 80-летняя женщина стала жертвой своего 49-летнего сына. По данным правоохранительных органов, вечером 31 августа 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своей матери три удара ножом, которые стали смертельными.

«В ходе допроса он пояснил, что ранения матери нанес из-за того, что она просила его помогать с ведением домашнего хозяйства», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что ранее перед судом предстала 38-летняя жительница Ульяновска, которую обвинили в убийстве 58-летней матери. Следствием было установлено, что вечером 8 мая 2019 года она нанесла своей матери 14 ударов ножом, от полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. На допросах злоумышленница пояснила, что она продолжительное время ссорилась с матерью из-за того злоупотребления спиртными напитками. В тот вечер ее мать также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда жительнице Ульяновска назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.