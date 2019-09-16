Джакарта, , 14:16 — REGNUM Национальная полиция Индонезии задержала 185 подозреваемых, связанных с лесными пожарами по всей стране, сообщает CNN Indonesia.

Огонь в лесу skeeze

Представитель полицейского управления Деди Прасетио пояснил, что среди подозреваемых есть как отдельные лица, так и корпорации.

«Общее число подозреваемых составляет 185 человек, а также под следствием находятся 4 корпорации», — заявил Деди Прасетио в Джакарте.

В национальной полиции Индонезии отметили, что в ходе проверки был сделан вывод, что 99% лесных пожаров в Индонезии произошли по вине человека.

«Индонезийская полиция будет применять закон против любого, кто сжигал лес намеренно или по небрежности», — подчеркнул Деди Прасетио.

Известно, что Индонезия мобилизовала около девяти тыс. пожарных, солдат и техники, чтобы попытаться потушить пожары, которые разрушают тропические леса Суматры и Калимантана.

Издание отмечает, что из-за отсутствия видимости национальная авиакомпания Garuda отменила десятки рейсов на Калимантан. Авиакомпания Lion Air также была вынуждена отменить около 160 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр окружающей среды и водных ресурсов Сингапура Масагос Зулкифли предложил Индонезии помощь в тушении лесных пожаров в Индонезии.

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