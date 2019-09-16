Иркутск, , 14:08 — REGNUM Только со второй попытки иркутской прокуратуре удалось доказать незаконность передачи в аренду защитных лесов для заготовки древесины, допущенную региональным министерством лесного комплекса. Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, этот договор, заключенный с одной из коммерческих организаций, предусматривал рубку как эксплуатационных, так и ценных пород леса общей площадью 24 тыс. га.

«При этом, запас древесины в защитных лесах составил порядка 6 млн. м³», — пояснили в прокуратуре Иркутской области.

Однако доказать незаконность данного договора оказалось не так-то просто. Передачу коммерческой организации в аренду ценных лесов для заготовки древесины суды первой и апелляционной инстанций посчитали законной. Помогло только обращение в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, который отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

«По результатам нового рассмотрения дела Арбитражный суд Иркутской области исковые требования прокурора удовлетворил, признал незаконным договор аренды лесного участка в части передачи защитных лесов для заготовки древесины», — говорится в заявлении иркутской прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший министр лесного хозяйства Сергей Шеверда находится сейчас под следствием. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренногоп. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»). Следователи настаивают, что чиновник знал о незаконности сплошных рубок в заказнике «Туколонь», но ничего не сделал.

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Под стражу Шеверду поместили летом 2019 года после задержания в московском аэропорту Шереметьево. Уполномоченный по правам человека в Иркутской областиВиктор Игнатенконазвал обоснованным его арест.