Киншаса, , 14:12 — REGNUM Полиция ДР Конго арестовала бывшего министра здравоохранения за якобы нецелевое использование средств, выделенных на борьбу с эпидемией Эболы. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Оли Илунга подал в отставку с поста министра здравоохранения в июле 2019 года после того, как его лишили ответственности за борьбу с лихорадкой Эбола.

В полиции сообщили, что экс-министра задержали, потому что у них имелась информация о том, что он намеревался уклониться от судебного разбирательства и покинуть страну.

Задержанный отрицает какие-либо правонарушения. В своем письме об отставке в июле доктор Илунга подверг критике план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по использованию нелицензионной вакцины против лихорадки Эбола. В то время наблюдался дефицит в поставках предыдущей вакцины, и эксперты в области здравоохранения утверждали, что следует использовать другую вакцину, которая, однако, не была широко протестирована. Доктор Илунга заявил, что предыдущая вакцина была единственной вакциной с клинически доказанной эффективностью.

Он также подверг критике решение ВОЗ отстранить его от должности главы Группы реагирования на Эболу и заменить его комитетом, который, по его словам, несправедливо вмешивался в его работу.

По словам журналистов ВВС, иностранные доноры предоставили более 150 миллионов долларов США на борьбу с лихорадкой Эбола в ДР Конго, где с момента начала нынешней вспышки заболевания погибло более 2000 человек.