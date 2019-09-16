Сеул, , 13:55 — REGNUM В период южнокорейского традиционного праздника Чхусок число погибших в ДТП сократилось на 8%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в стране в период четырехдневного праздника погибли 33 человека, что на 8,3% меньше, по сравнению с прошлым годом.

Известно, то 29 человек погибли в результате автомобильной аварии, еще 2 человека погибло при пожаре или от полученных травм.

Специалисты отметили, что в праздничные выходные в стране не зафиксировали смертей в результате несчастного случая.

Известно, что в общей сложности в Чхусок произошло 1663 инцидента. Как отметили представители министерства, среднесуточное число несчастных случаев сократилось на 29,2% по сравнению с прошлым годом.

Чхусок— праздник урожая и поминовения предков. Считается в Корее одним из самых важных праздников в году.