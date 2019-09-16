Лондон, , 14:05 — REGNUM В Бленхеймском дворце Великобритании произошла кража золотого унитаза. Об этом сообщила пресс-служба полиции Долины Темзы на своей странице в соцсети Facebook.

Происшествие случилось рано утром 14 сентября. Сообщается, что по делу задержан один человек. Полиция просит очевидцев рассказать об имеющейся информации.

Как сообщило агентство Press Association со ссылкой на управляющего дворца, стоимость украденного унитаза составила почти $6 млн.

Напомним, что данный арт-объект называется «Америка» и выполнен современным художником итальянского происхождения Маурицио Каттеланом для Музея Гуггенхайма в США. Инсталляция выполнена в виде унитаза и ее конструкция позволяет использовать ее по назначению. Вес объекта составляет около 100 килограмм.