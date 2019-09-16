Реж, Свердловская область, , 13:50 — REGNUM На Урале осуждён житель села Останино, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум людям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Режевской городской суд признал его виновным по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ и приговорил к пяти годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован.

В ходе следствия установлено, что преступление произошло 1 июля 2019 года в доме по улице Мира в селе Останино. В тот день, будучи пьяным, подсудимый пришёл в указанное жилище, застав там свою жену и соседа. Испытав ревность, подсудимый схватил нож и нанёс им несколько ударов мужчине и своей жене, причинив обоим тяжкие телесные повреждения.

Отметим, что подсудимый в своих действиях раскаялся и полностью признал свою вину.