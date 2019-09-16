Канчанабури, , 16:59 — REGNUM Более половины из 147 тигров, изъятых из тайского храма Пха Тхатлуанг в западной провинции Канчанабури, погибли. Об этом передает 16 сентября агентство Daily Mail со ссылкой на заявление администрации Департамента национальных парков, дикой природы и растений Таиланда.

В течение многих лет храм Пха Тхатлуанг привлекал толпы туристов, которые за отдельную плату могли сфотографироваться рядом с тиграми. Этот аттракцион для туристов приносил немалый доход. Но в 2016 году сотрудники Департамента национальных парков начали длительную операцию по спасению больших кошек в связи с прозвучавшими обвинениями в жестокой эксплуатации животных.

Выжившие взрослые особи были доставлены на две племенные станции в соседней провинции Ратчабури, но только 61 тигр из 147 выжил на сегодняшний день.

«Это (гибель животных) может быть связано с разведением, — сказал представитель департамента Паттарапол Манион. — У них были генетические проблемы, опасные для организма и иммунной системы».

Расследование обстоятельств гибели тигров продолжаются.