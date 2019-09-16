Орел, , 13:32 — REGNUM Следственные органы задержали подозреваемого в убийстве рядом с одним из магазинов Орла, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону 16 сентября.

Тело 34-летнего жителя Орла с проникающим колотым ранением шеи было обнаружено 15 сентября, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным местных СМИ, раненый мужчина вошел в магазин, а затем упал и скончался. Еще одного человека госпитализировали с ранением.

Установить подозреваемого в преступлении удалось по «горячим» следам — им оказался 31-летний ранее судимый житель города. Он уже дал признательные показания. По его словам, в ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес мужчине несколько ударов гвоздём.

«В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в Следственном комитете.