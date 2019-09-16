Одесса, Украина, , 13:34 — REGNUM В Одесской области Украины столкнулись два маршрутных автобуса, сообщил 16 сентября телеканал «1+1».

Автобусы марок «Богдан» и «Эталон» двигались в попутном направлении. Автобус, шедший впереди, притормозил, а задний на полной скорости врезался в него.

В результате аварии пострадали 19 человек. Всех их доставили в больницу города Белогород-Днестровский. По данным журналистов, один человек находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове 23-летняя водитель на автомобиле Audi вылетела на тротуар и сбила четырёх человек.

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