Томск, , 13:28 — REGNUM В Томске ночью 16 сентября произошёл пожар в девятиэтажном восьмиподъездном панельном жилом доме на улице Красноармейской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, к моменту приезда пожарных в восьмом подъезде вырывался огонь из сушильных комнат на восьмом и девятом этажах.

Из подъезда пожарные эвакуировали 38 человек. Площадь возгорания составила 24 кв. м. Обгорели стены в сушильных комнатах, на девятом этаже лопнуло остекление. О пострадавших не сообщается.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 16 сентября смертельный пожар произошёл в жилом доме в Красноярске. В одной из квартир погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело.

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