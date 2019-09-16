Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. ДТП произошло днём 16 сентября на Объездной дороге.

Как сообщает информационный портал Е1, мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колёса грузового автомобиля. В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили, и уточнили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 2 сентября под колёса автомобиля попал 16-летний юноша, который перебегал дорогу на красный свет сигнала светофора. Как сообщили очевидцы, молодой человек торопился на отходящий автобус. В результате ДТП парень получил травмы и был госпитализирован.

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