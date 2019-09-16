Таруса, Калужская область, , 13:49 — REGNUM Технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи 10 кВ №6 произошло в ночь на 16 сентября в городе Тарусе Калужской области. В результате была обесточена центральная часть города. В настоящее время повреждение на воздушной линии устранено, электроснабжение потребителей восстановлено, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

По её словам, на подстанциях 110−35 кВ, обеспечивающих потребителей Тарусского района электроэнергией, за три года выполнен ремонт 13 силовых трансформаторов, 18 выключателей 35−110 кВ, 49 разъединителей 35−110 кВ. На подстанции 110 кВ «Космос» произведена замена опорно-стержневой изоляции 22 разъединителей 110 кВ.

«В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в распределительных сетях района будет отремонтировано 20 трансформаторных подстанций и 79 км воздушных линий электропередачи 0,4−10 кВ. Эти работы находятся на завершающей стадии», — сказала Наталья Копоня.

В настоящее время готовность энергосетевого комплекса Калужской области к прохождению осенне-зимнего периода составляет 96%.