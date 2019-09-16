Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM В Екатеринбурге суд признал виновным ранее судимого гражданина, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года. Приговор вступил в законную силу.

Судом установлено, что 20 апреля 2019 года, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения вместе с собутыльниками устроил дебош возле одного из отелей в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Прибывшие на место сотрудники полиции призвали к порядку, однако подсудимый нанёс удар в голову одному из сотрудников полиции, причинив лёгкий вред его здоровью.

Отметим, что обвиняемый ранее уже был судим, и вышел из мест лишения свободы 19 апреля 2019 года.

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