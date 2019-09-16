Тулун, Иркутская область, , 13:00 — REGNUM Иркутская общественница Любовь Аликина считает, что глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич правильно сделала, что уволилась и извинилась перед жителями Тулуна, которых она ранее назвала «быдлом» и «бичевнёй».

Читайте также: Приписываемое иркутской чиновнице заявление о «быдле» проверяет экспертиза

В комментарии на Facebook, где разместила своё признание Алашкевич, Аликина, в частности, отметила:

«Спасибо за рассказ от первого лица, о тех событиях, то, что вы сказали о людях, даже в сердцах, не оправдывает вас, но, то, что вы просите публично извинения это правильно. Травлю, по иному я не могу назвать, то, что происходит сейчас вокруг вашего имени и вашей семьи, нужно прекратить. Любой из тех кто сейчас пишет о вас гадости, оплачивает их, в любой момент может оказаться на вашем месте, бумерангом вернется. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вы получили большой урок и этого достаточно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года широкий общественный резонанс получила аудиозапись, на которойпредположительно Алашкевич, называет пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом». Также она утверждает, что пострадавшие живут в центрах временного содержания несравнимо лучше, чем «было в их хлеву». После того, как запись была обнародована сама Ирина Алашкевич назвала её фальсификацией.

Читайте также: Иркутская чиновница назвала фальсификацией приписываемые ей слова о «быдле»

Но когда во время визита российского президента в Тулун, состоявшегося 2 сентября, один из участников встречи спросил Владимира Путина, отправят ли Алашкевич, в отставку, глава государства ответил:

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает». Владимир Путин

Также президент выразил надежду, что губернатор Приангарья Сергей Левченко «примет соответствующее решение». Но его не последовало. Алашкевич по прежнему находилась в отпуске.

Читайте также: Обвиненная в оскорблении жителей иркутская чиновница отстранена от работы

Сегодня, 16 сентября, на своей странице в Facebook Алашкевич попросила прощения у пострадавших от наводнения жителей Тулуна за свои резкие слова и заявила, что написала заявление об увольнении. Причём своё решение она пояснила начавшейся травлей её семьи.

Читайте также: Иркутская чиновница попросила прощения у жителей Тулуна