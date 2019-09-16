Талас, , 12:59 — REGNUM Военнослужащие пограничной службы Киргизии при проведении спецоперации «Солидарность — 2019» обнаружили в местности Кенкол в Таласской области схрон с оружием и боеприпасами, сообщают киргизстанские СМИ.

Из тайника пограничники извлекли гладкоствольное ружье 16-го калибра, девять патронов к нему и противотанковую мину ТМ 62М.

Найденное оружие и боеприпасы передали сотрудникам регионального подразделения министерства внутренних дел Киргизии для проведения дальнейшего расследования и установления личности хозяина схрона.

Справка ИА REGNUM: ТМ-62М — противотанковая мина нажимного действия, разработанная в СССР в 1960-х годах. Оснащена 7,5 — 8 кг взрывчатого вещества, обычно тротилом.