Пермь, , 12:57 — REGNUM В Перми на детской площадке произошел несчастный случай, в результате которого пострадал маленький ребенок, сообщает ТК «РифейПермь».

Полуторагодовалый мальчик гулял вместе с дедушкой во дворе многоэтажки. По данным полиции, ребенок зацепился ногой за сетку на воротах, конструкция обрушилась на малыша. С травмами головы и шеи мальчик госпитализирован.

По факту несчастного случая правоохранители проводят проверку. Известно, что ребенок воспитывается в благополучной семье.