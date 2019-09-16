Берлин, , 12:53 — REGNUM Берлинская полиция провела обыск в доме предполагаемого виновника ДТП в столице Германии, унесшего жизнь четверых пешеходов, пишет газета Bild.

«…мы получили ордер на обыск и провели его в частном владении водителя. Это было в пятницу (13 сентября). Обнаружены доказательства, которые сейчас оцениваются», — сообщил пресс-секретарь берлинской прокуратуры Мартин Штелтнер.

О каких доказательствах идет речь, не уточняется. Расследование продолжается. Предполагается, что причиной наезда на пешеходов стали проблемы со здоровьем находившегося за рулем 42-летнего мужчины. Ранее газеты писали, что во время движения у него случился эпилептический приступ, и полиция изъяла медицинскую карту водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое ДТП на пешеходном переходе произошло вечером 6 сентября. Под колесами автомобиля Porsche Macan погибли четверо, в том числе трехлетний ребенок. Автомобиль на большой скорости снес светофор и пробил ограждение строительной площадки. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. После этого политические активисты и политики выступили с инициативой запретить движение внедорожников в городе.

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