Красногорск, , 13:10 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы подтвердил решение УФАС Московской области о внесении в реестр недобросовестных поставщиков фармацевтической компании, в одностороннем порядке сорвавшей контракт на производство обуви для инвалидов. Об этом 16 сентября сообщается на портале правительства Подмосковья.

Ранее с жалобой на действия ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в областной УФАС обратилась из регионального отделения ФСС России. Решением антимонапольной службы компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с выводами УФАС, фармкомпания обратилась в девятый Арбитраждный суд Москвы, однако там подтвердили правомерность вынесенного решения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области решением УФАС должностных лиц ФГБУ «Канал им. Москвы» оштрафовали за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств.

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