Анкара, , 13:10 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака в северном регионе Гара, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация «Коготь», в рамках которой действовала турецкая авиация, целью которой является уничтожение влияния курдских повстанцев на севере Ирака продолжается с 27 мая.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому на территории государства ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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