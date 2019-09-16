Анкара, 16 сентября 2019, 13:10 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака в северном регионе Гара, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
Спецоперация «Коготь», в рамках которой действовала турецкая авиация, целью которой является уничтожение влияния курдских повстанцев на севере Ирака продолжается с 27 мая.
Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому на территории государства ее деятельность преследуется по закону.
Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.
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