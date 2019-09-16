Нью-Дели, , 17:04 — REGNUM В Пакистане арестованы три человека после произошедших в воскресенье, 15 сентября, беспорядков, когда толпа мусульман ворвалась в индуистский храм и разграбила его. ЧП произошло в городе Готки провинции Синд. Об этом 16 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По даннм ведомства, нападение разгневанной толпы мусульман последовало после предположительно оскорбления директором индуистской школы пророка Мухаммеда.

Начальник районной полиции Джамиль Ахмед заявил, что именно директор школы Нотан Лал подозревается в богохульстве. Лал отрицает это обвинение. По законам Пакистана с его мусульманским большинством, богохульство карается смертной казнью.

Ахмед сообщил, что сотрудники полиции восстановили порядок и арестовали трех человек по подозрению в нападении на индуистский храм, нарушении дорожного движения и повреждении собственности членов индуистской общины.

Всего в городе Готки провинции Синд проживет около тысячи индуистов.