Ханты-Мансийск, , 13:07 — REGNUM Следователи Следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудили уголовное дело в связи с травмами пассажиров теплохода «Метеор-282» при его попадании на мель, сообщила 16 сентября пресс-служба ведомства.

Авария произошла утром 14 сентября на реке Северная Сосьва, в шести километрах от поселка Перегребное. Теплоход осуществлял рейс от поселка Березово до города Ханты-Мансийск.

Всего на борту находилось 105 пассажиров. Когда судно село на мель, трое пассажиров пострадали. Один получил легкие травмы, а двоих пришлось вертолетом доставлять в няганьскую больницу.