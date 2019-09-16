Оренбург, 16 сентября 2019, 12:34 — REGNUM В Сакмарском районе Оренбургской области на трассе Казань — Оренбург — Акбулак — гр. с Казахстаном произошла смертельная авария. Легковой автомобиль врезался в КамАЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Во время движения со стороны Оренбурга в сторону Казани водитель легкового автомобиля не выдержал дистанцию и столкнулся с КамАЗом в составе прицепа «ГКБ-8350», который следовал впереди.
В результате аварии погибли два человека: пассажиры «ВАЗ» 14−1 модели, в том числе 10-летний мальчик. Еще один пассажир доставлен в клинику Оренбурга. По факту ДТП полиция проводит проверку.