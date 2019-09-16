Нур-Султан, , 12:30 — REGNUM Пять человек погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области, сообщает 16 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосынову.

Скорая помощь. Казахстан Gov.kz

По её словам, ДТП произошло 16 сентября в 12 часов 30 минут (10:30 мск) в 10 км от села Тайпак. В результате аварии пострадали шесть человек, пять из которых скончались до прибытия скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября на железнодорожном перегоне Алма-Ата — Шамалган произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса. Транспорт оказался на переезде из-за загруженности автодороги. В результате столкновения погиб один человек.

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