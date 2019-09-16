Закинфос, , 12:40 — REGNUM Более 200 пожарных мобилизованы на тушение сильного лесного пожара на западном острове Закинфос (Закинтос) в Греции. Проведена эвакуация по меньшей мере 300 человек, как туристов, так и местных жителей, передает 16 сентября агентство Associated Press со ссылкой на сообщение противопожарной службы.

Пожар в лесу

По данным ведомства, борьбу с огнем на юге острова пожарные ведут при помощи четырех вертолетов и двух самолетов. По последним данным, лесной пожар уже полностью уничтожил один дом и повредил другой.

Лесные пожары часто случаются в Греции в жаркую и сухую погоду. Этим летом пожарным пришлось бороться с сотнями лесных и кустарниковых пожаров. В прошлом году от лесных пожаров более 100 человек погибли.