Челябинск, , 12:17 — REGNUM В Челябинске женщина, её сын и двое приятелей последнего отданы под суд за заказное убийство. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что сын женщины стал инициатором убийства своего отца. Его мать выступила пособницей. Непосредственно для убийства гражданин нанял двоих своих приятелей. В сентябре 2018 года один из них три раза выстрелил в свою жертву.

Мужчина скончался в больнице. Вскоре подозреваемые были пойманы. Им предъявлены обвинения в убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении и перевозке оружия. Их судьбу решит Челябинский облсуд.