Харьков, Украина, , 12:09 — REGNUM В Харькове на улице Сумской водитель автомобиля Audi сбила на тротуаре четырёх пешеходов, сообщили 16 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, 23-летняя водитель не справилась с управлением и вылетела на тротуар, сбив четырёх женщин 27, 32, 47, 56-ти лет. Пострадавших госпитализировали с травмами различной тяжести.

В полиции отметили, что водитель оказалась трезвой. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.

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