Харьков, Украина, 16 сентября 2019, 12:09 — REGNUM В Харькове на улице Сумской водитель автомобиля Audi сбила на тротуаре четырёх пешеходов, сообщили 16 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, 23-летняя водитель не справилась с управлением и вылетела на тротуар, сбив четырёх женщин 27, 32, 47, 56-ти лет. Пострадавших госпитализировали с травмами различной тяжести.
В полиции отметили, что водитель оказалась трезвой. В отношении неё возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.
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