Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:01 — REGNUM На Ямале были нарушены трудовые права бывшего работника многофункционального центра. После прокурорской проверки виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Жительница посёлка Тазовский в ЯНАО с января 2018 года работала делопроизводителем в местном отделе ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр». В марте 2019 года её привлекли к работе в выходные и оплату произвели в одинарном размере, что является нарушением трудового законодательства. Кроме того, при увольнении ей не выплатили пособие по временной нетрудоспособности.

После прокурорской проверки бывшему сотруднику МФЦ были выданы причитающиеся деньги и ещё 20 тыс. рублей за задержку выплат при увольнении. Виновник сложившейся ситуации привлечён к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителя МФЦ прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»). Его будет рассматривать Государственная инспекция труда в ЯНАО.