Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве проводится доследственная проверка по видеозаписи о жестоком избиении юной девушки, сообщили журналистам 16 сентября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Уточняется, что ролик был размещён в одной из социальных сетей. На кадрах группа подростков наносит удары по голове и туловищу своей сверстницы.

«Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и всех участников, причастных к избиению», — говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, двое супругов, женщина 24 и мужчина 29 лет, предстанут перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетнего сына.

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