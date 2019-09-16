Слюдянка, , 11:41 — REGNUM В Слюдянском районе Приангарья нашли тело пропавшего десять дней назад туриста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, начата доследственная проверка случившегося.

Поиски пропавшего 58-летнего жителя города Слюдянка начались 6 сентября. Накануне он ушёл в поход на пик Черского. Предполагалось, что за день он пройдёт до южного подножия горы, где находится высокогорное озеро Сердце, и вернется. Поэтому, как отмечают в Главном управлении МЧС по области, турист был одет легко, имел при себе минимальный запас продуктов и воды.

К поискам были привлечены спасатели и волонтёры. В помощь им из Иркутска был направлен вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту. Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в горах 12 сентября.

«Предварительно установлено, что смерть мужчины могла наступить в результате переохлаждения либо от сердечной недостаточности, телесные повреждения на теле отсутствуют. Более точная причина будет установлена после проведения гистологического исследования», — сообщили в СКР.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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