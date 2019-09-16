Нью-Дели, , 12:08 — REGNUM Водолазы индийского флота присоединились к поискам 35 туристов, пропавших без вести после того, как экскурсионный катер 15 сентября перевернулся на реке Годавари недалеко от деревни Качулуру штата Андхра-Прадеш (юг Индии). Погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом 16 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла на второй по величине реке Индии Годавари, в 380 километрах к востоку от столицы штата, города Хайдарабад. Катер с 60 туристами направлялся из селения Синганапалли в Папикондалу, популярное среди туристов место.

Министр внутренних дел штата Андхра-Прадеш М. Сучарита сообщил о закрытии ворот речного шлюза, чтобы вода не унесла пропавших без вести в Бенгальский залив. Двадцать шесть человек были спасены после ЧП в воскресенье, 15 сентября.