Анкара, , 11:43 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» одного члена Рабочей партии Курдистана (РПК) на востоке страны, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в провинции Тунджели. Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, но также взятому в плен или добровольно сложившему оружие.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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