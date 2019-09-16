Биробиджан, , 11:34 — REGNUM Биробиджанская школа № 9 признана аварийной, ученики распределены по другим школам города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Педагогическому составу предложены свободные вакансии в других школах города, как юридическое лицо школа № 9 будет существовать до конца года. Вопрос о сносе аварийной школы неоднократно поднимался в местных СМИ, но официальное признание её аварийной произошло только сейчас — спустя две недели после начала учебного года.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил директора Норской школы за отважные действия во время наводнения.