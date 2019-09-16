Буденновск, Ставропольский край, , 11:26 — REGNUM Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Буденновском районе Ставрополья. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне, 15 сентября, около 21:00, на автодороге Александровское — Буденновск. Водитель автомобиля «Лада Веста» при попытке обогнать другую легковушку столкнулся с попутной машиной «ВАЗ-21 099». В результате этого «Лада Веста» перевернулась.

Оба водителя и три пассажира «Весты», среди которых 11-летний мальчик, госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии и степень ответственности её участников.

В ведомстве добавили, что автомобилем «Веста» управлял 25-летний житель Ставрополя, который за последние два года не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Читайте также: Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Апанасенковском районе Ставрополья в результате опрокидывания машины «Ока» погиб 13-летний школьник, ещё двое подростков были доставлены в больницу.