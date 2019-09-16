Нижневартовск, Югра, 16 сентября 2019, 11:16 — REGNUM В Югре беременная женщина провалилась в трёхметровый колодец. Женщина получила оскольчатые переломы головки бедра и тазобедренной кости в трёх местах. Её оперировали пять часов под наблюдением акушеров-реаниматологов, сообщает nv86.ru.
Жительница Нижневартовска будучи на восьмом месяце беременности провалилась в трёхметровый коммунальный колодец у дома вечером 10 сентября и получила тяжёлые травмы. Об этом она сообщила в социальных сетях. Журналисты Нижневартовска встретились с пострадавшей, которая, к слову, ни в прокуратуру, ни в правоохранительные органы пока не обратилась.
Женщина поблагодарила сотрудников МЧС, которые оперативно прибыли на вызов и её буквально спасли. Врачи оценивают состояние будущей матери, как стабильное.
Отмечается, что на следующий день после происшествия колодец закрыли решёткой.