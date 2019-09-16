Нижневартовск, Югра, , 11:16 — REGNUM В Югре беременная женщина провалилась в трёхметровый колодец. Женщина получила оскольчатые переломы головки бедра и тазобедренной кости в трёх местах. Её оперировали пять часов под наблюдением акушеров-реаниматологов, сообщает nv86.ru.

Жительница Нижневартовска будучи на восьмом месяце беременности провалилась в трёхметровый коммунальный колодец у дома вечером 10 сентября и получила тяжёлые травмы. Об этом она сообщила в социальных сетях. Журналисты Нижневартовска встретились с пострадавшей, которая, к слову, ни в прокуратуру, ни в правоохранительные органы пока не обратилась.

Женщина поблагодарила сотрудников МЧС, которые оперативно прибыли на вызов и её буквально спасли. Врачи оценивают состояние будущей матери, как стабильное.

«С травматологии меня переведут сразу в отделение роддома на кесарево, это недели две. Это мой первый ребенок. Владелец управляющей компании пришёл ко мне в больницу. Сказал, что всё понимает и готов оплатить весь ущерб», — сообщила пострадавшая.

Отмечается, что на следующий день после происшествия колодец закрыли решёткой.