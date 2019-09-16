Вологда, , 11:24 — REGNUM Жителю Вологодской области предъявлено обвинение в причинении малолетнему ребенку средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством и угоне автомобиля. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Нападение на ребенка было совершено 20 июля в поселке Вожега, избитого 6-летнего мальчика на территории детского сада нашли прохожие. Рассказы свидетелей помогли задержать подозреваемого.

По версии следствия, 24-летний мужчина и его приятель встретили мальчика на площади и отвели к гаражам на улице Связи. Там подозреваемый, который был пьян и находится под действием наркотиков, без причины избил ребенка, сдавливал его за шею и угрожал убить. Потерявшего сознание мальчика он оставил на участке детского сада. Мальчика позже доставили в больницу, у него зафиксировали травму глаза, травму лица, кровоподтеки и ссадины.

Несколькими днями ранее тот же мужчина угнал в поселке автомобиль ВАЗ. Ему предъявлено обвинение по статьям 112, 119 и 166 УК РФ, материалы по делу переданы в прокуратуру для решения вопроса о направлении в суд.

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